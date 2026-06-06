‏هیزگردن ئاگر لە 10 دۆنم خەلەی گەنم لە باشوور کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏ شەفەق نیوز - کەرکووک

‏ئاگریگ، ئمڕوو شەممە، لە ناو نزیکەی 10 دۆنم لە خەلەلیل گەنم لە نزیک ناحیەی تازە خورماتوو باشوور پارێزگای کەرکووک هیزگرد، و تیمەیل وەرگری شارستانی کەفتنە کۆنترۆڵکردن و نواگیری کردن لە ئەوزەڵکردنی ئەرا ناوچەیل نزیک.

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگرەگە لە وەخت رووژ هیزگزدیەس ناو زەویەیل کشاوەرزی کە کەفێدە ناوەین ئاوایی بەشیر و ناوچەی تەل جەمالیە سەر وە ناحیەی تازە خورماتوو، و بویە مدوو ئامادەباشی تیمەیل وەرگری شارستانی و چگنیان ئەرا شوین رویداوەگە.

‏وتیش: تیمەیل ئاگرکپەوکردن دەس کردنەس وە کارەیل کپەوکردن ئاگرەگە وە وەکارهاوردن ئامێرە تایبەتەیل خوەیان، و توەنستن ئاگرەگە ئاخڵە بدەن و نەیلن بڕەسێدە زەویەیل کشاوەرزی دەوروگەردی و ئی کارەیش بویە مدوو کەمکردن قەوارەى زەرەد و زیانەیل.

‏ئاشکرایکرد، ئاگرەگە نزیکەی 10 دۆنم زەوی کشاوەرزی سزانیە، وەبی توومارکردن زەرد گیانی یا زەرد رەسانن وە بینا نیشتەجیبوینەیل نزیکی.

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