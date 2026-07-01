‏هیزگردن ئاگر لە نزیک فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ئاگریگ، ئمڕوو چوارشەممە، لە بان زەویگ لە سنوور فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا هیزگرد، کە تیمیگ لە وەرگیری شارستانی رەسیە ئەو شوینە ئەرا بەجەرداین ئاگرەگە.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل وەرگیری شارستانی دەسکردنەس وە وەرەوڕویبوین ئاگر گەپیگ لە لە رویبەریگ پوشیاگ وە گژوگیا وئاسنە شکیاگ وەکارهاتگ پێکهاتبوی لە ناوچەیگ سنوور فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

‏سەرچەوەگەوت، تیمەیل ئاگر کپەوکردن رەسینەس شوین رویداوەگە و ئاگرەگە کپەوکردن.

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