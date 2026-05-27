‏هیزگردن ئاگر لەناو 50 دۆنم لە خەلەی گەنم لە باشوور کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو رویبەر فراوانیگ کاڵیاگ وە بەرهەم گەنم، وە مدوو هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو زەوی کشاوەرزی ئاوای کلیسا سەر وە قەزای داقوق باشوور پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگریگ، ئمڕوو نیمەڕوو هیزگرد و وە مدوو بەرزی پلەی گەرمی و وا وە خێرایی هیزگرد، بویە هووکار لەناوداین نزیکەی 50 دۆنم لە زەوی کاڵیاگ لە گەنم".

‏وتیش؛ تیمەیل وەرگری شارستانی دەسوەجی دویای ئاگادارکردنەوەیان رەسینە شوین رویداوەگە و دویای چەن ساعەت لە هەوڵداین، توەنستن ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن و نواگیر لە فراوانبوینی بکەن ئەرا خەلە و باخەیل دەورگرد، و راگەیانن رویداوەگە هیچ "زەرەد گیانی" نەیاشتیە.

‏دیاریکرد، زەردەیل تەنیا ماددی بوین و وە کشاوەرزەیل رەسیە و لە وەختیگ لایەنەیل پەیوەندیدار دەس کردنه وە لێکۆڵینەوە ئەرا زانین هووکارەیل هیزگردن ئاگرەکە.

‏ئاشکراکرد، لێکۆڵینەوە سەرەتاییەیل هێمان یەکلایی نەکردیە کە ئاگرەگە وە مدوو شۆرتکردن کارەبا بویە یا وە دەس ئایەم بویە.

