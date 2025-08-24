هیزگردن ئاگر لەناو کەمپیگ ئاوارەیی لە باشوور بەغداد.. ڤیدیۆ

شەفەق نيوز- بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە ئاگر چادر ئاوارەیلیگ لە ناوچەی عوێریج باشوور بەغداد پایتەخت سزان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگریگ سنووردار لەناو کەمپ ئاوارەیل لە ناوچەی عوێریج نزیک نانەواخانەیل باب ئاغا لە دەروازەی بەغداد پایتەخت هیز گرد، کە بابە مدوو سزیان یەک چادر و زەرد وە بەشیگ لە داراییەیل رەسی، وەبی توومارکردن زەخمداری.

دیاری کرد کە ئاگرەگە لە ئەنجام بزانن بڕ فرەیگ لە گەناڵخە لەلایەن کەسیگ وە نەزانەستەنی هیز گرد، و ئاگر رەسیە چادریگ لەناو کەمپ ئاوارەیل لە ناوچەگە.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە دەسەڵاتەیل ئەمنی و تیمەیل وەرگری شارستانی زویوەزوی رەسین ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە و نواگیریکردنی لە بڵاوبوین ئەرا ئەو چادرەیل لەناو کەمپەگە، و هیچ کەسیگ لە ئاوارەیل زەخمدار نەویە.