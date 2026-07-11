‏هیزگردن ئاگریگ لەناو قەورسانیگ لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەرڕدا لە هیزگردن ئاگر ناوڕاسیگ لەناو گژوگیایەیل ناو قەورسان عوزەما لە ناوچەی باب موعەزەم لەناوڕاس بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، هویچ زەرد گیانی نەویە، هووکارەگەی تا ئیسە دیار نییە.

‏قەورسان باب موعەزەم وە یەکیگ لە قەورسانە مێژوویەیل کویەن دانرێد کەفێدە ناوچەی باب موعەزەم ناوڕاس بەغدا، ئیرنگە ها لە باشوور ناوچەی عەلوازیە، سەر وە کویچەی 116 لە کویچەی ئەتوبا، باکوور لای رەسافە.

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