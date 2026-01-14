‏هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو چێشتخانەی ناودیاریگ لە کەرکوک

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو یەکیگ لە چێشتخانەی ناودیار لە ناوڕاس شارەگە، وە مدوویەیو دۆخ ئامادەباشی ئەمنی و خزمەتگوزاری راگەینرا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "ئاگرەگەی ئیوارەی ئمڕوو هیزگردیە لەناو چێشتخانەی کارەمانە کە کەفێدە بان ری بەغدا لەناوڕاس کەرکوک، زەرد مادی گەپیگ رەسانییە، و درخداری لای اوڵاتیەیل و خاوەن دوکانەیل نزیکی دروسکردیە".

‏وتیش، "تیمیگ وەرگیری شارستانی چەن گلە ماشین ئاگرکپەوکردن کلردنەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن وەرد ئاخڵەدانیگ ئەمنی لەو شوینە ئەرا نواگیری درویژەوبوین ئاگرەگە ئەرا بینایەیل و دوکانەیل دەوروگەردی".

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا کۆنترۆلکردن تەواو ئاگرەگە" وتیش؛ "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی تا ئیرنگە هووکار ئاگرەگە دەسنیشان نەکردنە، لەدویای کارەیل کپەوکردن دەسوەجی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکرێد".

‏دووپاتکرد "رویداوەگە تا ئیرنگە رویداو گیانی نەداشتیە" زەردەیل لە مادی سنووردار بوینە.

