هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو چێشتخانەی ناودیاریگ لە کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر گەپیگ لەناو یەکیگ لە چێشتخانەی ناودیار لە ناوڕاس شارەگە، وە مدوویەیو دۆخ ئامادەباشی ئەمنی و خزمەتگوزاری راگەینرا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "ئاگرەگەی ئیوارەی ئمڕوو هیزگردیە لەناو چێشتخانەی کارەمانە کە کەفێدە بان ری بەغدا لەناوڕاس کەرکوک، زەرد مادی گەپیگ رەسانییە، و درخداری لای اوڵاتیەیل و خاوەن دوکانەیل نزیکی دروسکردیە".
وتیش، "تیمیگ وەرگیری شارستانی چەن گلە ماشین ئاگرکپەوکردن کلردنەس شوین رویداوەگە و دەسکردنە وە کارەیل کپەوکردن وەرد ئاخڵەدانیگ ئەمنی لەو شوینە ئەرا نواگیری درویژەوبوین ئاگرەگە ئەرا بینایەیل و دوکانەیل دەوروگەردی".
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد "تەقەلایەیل وەردەوامن ئەرا کۆنترۆلکردن تەواو ئاگرەگە" وتیش؛ "لێکۆڵینەوەیل سەرەتایی تا ئیرنگە هووکار ئاگرەگە دەسنیشان نەکردنە، لەدویای کارەیل کپەوکردن دەسوەجی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکرێد".
دووپاتکرد "رویداوەگە تا ئیرنگە رویداو گیانی نەداشتیە" زەردەیل لە مادی سنووردار بوینە.