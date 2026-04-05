هیزگردن ئاگر لەناو کەرەڤانەیل حەشد شەعبی لە ناوڕاس بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر "ناوڕاسیگ" لەناو وتاق پاسەوانەیل سەر وە حەشد شەعبی لەناوڕاس بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تیمیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە دەسکردنە وە ئۆپراسیۆن وەرەوڕویبوین ئاگر ناو کەرەڤانەگە کە کەفێدە نزیک خەستەخانەی کندی حکومی لە بەغدا.
سەرچەوەگە وە دویری زانست کە رووداوەگە وە مەبەست بوود، دیاری کرد کە تیمەیل ئاگرکپەوکردن هێمان بەردەوامن لە ئۆپراسیۆن دەورەگرتن ئاگرەگە و کۆنترۆڵکردن بی ئەوەگ تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەره هیچ زەخمی بوینیگ توومار بکریەێد.