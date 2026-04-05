‏هیزگردن ئاگر لەناو کەرەڤانەیل حەشد شەعبی لە ناوڕاس بەغدا

2026-04-05T06:40:21+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە پۆلیس عراق، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر "ناوڕاسیگ"  لەناو وتاق پاسەوانەیل سەر وە حەشد شەعبی لەناوڕاس بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تیمیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی رەسینەس شوین رویداوەگە دەسکردنە وە ئۆپراسیۆن وەرەوڕویبوین ئاگر ناو کەرەڤانەگە کە کەفێدە نزیک خەستەخانەی کندی حکومی لە بەغدا.

‏ سەرچەوەگە وە دویری   زانست کە رووداوەگە   وە مەبەست بوود، دیاری کرد کە تیمەیل ئاگرکپەوکردن هێمان بەردەوامن لە ئۆپراسیۆن دەورەگرتن ئاگرەگە و کۆنترۆڵکردن بی ئەوەگ تا وەخت ئامادەکردن ئی خەوەره هیچ زەخمی بوینیگ  توومار بکریەێد.

