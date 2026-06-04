‏هیزگردن ئاگر لەناو بینایگ بازرگانی لە مەنسور بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ئاگریگ لەناو بینایگ بازرگانی سێ نهۆمی کپەوکردنە لە بان جادەی 14 رەمەزان لە ناوچەی مەنسور لە بەغدا.

‏وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمیگ وەرگیری شارستانی لەلای کەرخ (کەرت سێ) دەسوەجی تەقەلایەیلیان خستنەسە گڕ و توەنستن ئاخڵەی ئاگرەگە بدەن ونواگیری چگنە ناو بینایەیل دەوروگەردی بکەن، وەبان ئەوەگ بیناگە پێکهاتبوی لە دوکانەیل فرووشتن مۆبایل و پێداویستیەیلی، و بەشداربوی لە سنوردارکردن بڕ زەرد مادیەیل.

‏وتیش؛ ئاگرەگە توەنریا وە تەواوی کۆنترۆل بکرێد وەبی کەلەمەداری مرۆیی، و وەرد رزگارکردن بڕە پویلیگ لەناو دوکانە زەرەد دیەگە.

‏دیاریکرد، وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی دەسکرد وە رێکارەیل یاسایی، و داوای ئامادەبوین پسپۆر بەڵگە تاوان ناسی و ئەفسەر لێکۆڵینەوە کریا ئەرا دیاریکرد هووکار هیزگردن ئاگرەگە.

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