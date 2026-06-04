هیزگردن ئاگر لەناو بینایگ بازرگانی لە مەنسور بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان ئاگریگ لەناو بینایگ بازرگانی سێ نهۆمی کپەوکردنە لە بان جادەی 14 رەمەزان لە ناوچەی مەنسور لە بەغدا.
وەرگیری شارستانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمیگ وەرگیری شارستانی لەلای کەرخ (کەرت سێ) دەسوەجی تەقەلایەیلیان خستنەسە گڕ و توەنستن ئاخڵەی ئاگرەگە بدەن ونواگیری چگنە ناو بینایەیل دەوروگەردی بکەن، وەبان ئەوەگ بیناگە پێکهاتبوی لە دوکانەیل فرووشتن مۆبایل و پێداویستیەیلی، و بەشداربوی لە سنوردارکردن بڕ زەرد مادیەیل.
وتیش؛ ئاگرەگە توەنریا وە تەواوی کۆنترۆل بکرێد وەبی کەلەمەداری مرۆیی، و وەرد رزگارکردن بڕە پویلیگ لەناو دوکانە زەرەد دیەگە.
دیاریکرد، وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی دەسکرد وە رێکارەیل یاسایی، و داوای ئامادەبوین پسپۆر بەڵگە تاوان ناسی و ئەفسەر لێکۆڵینەوە کریا ئەرا دیاریکرد هووکار هیزگردن ئاگرەگە.