هیزگردن ئاگریگ لەناو بنکەی عەین ئەسەد لە ئەنبار

شەفەق نیوز - ئەنبار

سەرچەوەیگ ئەمنی، رووژ دووشەممە، خەوەرداد لە هیزگردن ئاگریگ لەناو بارەگایگ ئەرا هیزەیل تایبەت لە بنکەی عەین ئەسەد لە پارێزگای ئەنبار خوەراوای عراق.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە تیمەیل وەرگری شارستانی، وە پاڵپشتی تانکەرەیل ئاو سەر وە سوپا، چگنە شۊن ئاگرەگە ئەرا کارکردن لەبان کپەوکردنی و ریگریکردن لە تەشەنەکردنی.

دیاری کرد کە ئاگرەگە، تا ئیسە، نەۊە مدوو هیچ زیانیگ گیانی، لە وەختیگ بۊە مدوو سزیان زیاتر لە هەفت کەرەڤان، و دیاری کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل وەردەوامن لە کارەیلیان لە شۊن رۊداوەگە.