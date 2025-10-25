‏هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەیگ لەکەرکوک زخەمداری لەلی کەفێدەو

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لەوەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای کەرکوک، ئیوارەی ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەی بەرهەمهاوردن "سەندەویچ پەنێل" لەناوچەی دارمان لەبان ری بەستەر وەرد پارێزگای هەولێر، لە ئەنجام پەنج کەس زەخمداربوی وە سزیانەیل جیاواز.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئاگرەگە ئیوارە لەناو یەکیگ لە کارخانەیل بەرهەمهاوردن کەرەستەیل بیناکردن (سەندەویچ پەنێل) هیزگردیە، وە مدوو تەزوو کارەبا لەناو یەکەی دەمداین" ئاشکرایکرد "تیم وەرگیری شارستانی رەسینەس شوینەگە و توەنستنە ئاخڵەی بلیزەی ئاگرەگە بدەن و نواگیری لە درویژەوبوینی ئەرا بینایەیل دەوروگەردی بکەن لەدویای تەقەلای وەردەوامیگ زیاتر لە ساعەتیگ".

‏وتیش؛"پەنج کەس تویش زەخمداری جیاواز هاتنە، دەسوەجی ئەرا بەش سزیان خەسەخانەی ئازادی کلکریانە تا چارەسەر گونجیاگ وەربگرن، و دوانیانیان بارودۆخیان ناجیگیرە تویش سزانن ەختیگ هاتنە لە ناوچە جیاوازەیل لەشیان".

‏دیاریکرد، "تیمیگ لێکۆڵەر سەر وە وەرگیری شارستانی دەسکردنە وە وازکردن کاغەز لێکۆڵینەوە ئەرا دیاریکردن هووکار هویرد ئاگرەگە و راپۆرت بڕ زەرەد مادی، کە وە سرووشت گەپیگ دانریا وە لەوەرچەوگردن سروشت سزێنەر مادەیل ناو کارخانەگە".

