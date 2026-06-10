هیزگردن ئاگر لە دەوروگەرد کۆلێژیگ لە کەرکوک و شوینیگ نەفتی لە بەسرە و مۆلیدەیل ئەهلی لە بەغدا
شەفەق نیوز - کەرکووک/ بەسرە/ بەغدا
سێ پارێزگای عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، هیزگردن ئاگرد جیاجیا وەخوەیان دین، کە دەور و بەر دامەزراوەیگ پەروەردەیی لە کەرکووک، بنکەیگ نەفتی لە بەسرە، و بڕیگ مۆلیدەی ئەهلی لە بەغدای پایتەخت گرد، و بی ئەوەگ زەرەد گیانی توومار بکریەێد.
لە پارێزگای کەرکووک، سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لە ناوچەیل چوول ناو گۆرەپان کۆلێژ تەکنیکی باکوور هیزگردیە، و دیاری کرد، ئاگرەگە لە زەویەیل چووڵیگ کە پویش و پڵاش و رووەک وەرزی هاناوی لە دەوروگەرد کۆلێژەگە هیزگردیە، و بویە مدوو ئەوەگ دویکەڵ خەسیگ بەرزەو بوود.
سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی هەر زوی وەدەم ئاگادارکردنەوەگە هاتنە و روی کردنە شوینەگە، و دەس کردن وە کار کپەوکردن و توەنستن ئاگرەگە کۆنتڕۆڵ بکەن و نەیلن ئەرا هۆڵەیل خوەنین و بەشەیل ئیداری بچوود، و دووپات کرد کە رویداوەگە هویچ زەخمیگ لە ناو خوەنەوارەیل و مامۆستایەیل نەیاشتیە و زەردەگە تەنیا پوبش و پڵاشەگە بویە.
لە باشوور وڵات، تیمەیل وەرگری شارستانی ئاگریگ تریش کپەوکردن کە لە ناو بنکەی نەفت بەرجسیە لە قەزای زوبێر لە پارێزگای بەسرە هیزەگرد.
پەیامنێر ئاژانسەگە لە سەرچەوەیگ ئەمنییەوە راگەیان، ئاگرەگە لە ناو کەرەفانەیل (ماڵەیل ئامادەکریایگ) سەر وە کۆمپانیا ئەمنی "ضفاف الخلیج" کە لە بنکە نەفتیەگە کار کەێد هیزگردیە، و دووپات کرد ئاگرەگە کۆنتڕۆڵ کریا و هویچ زەردیگ گیانی نەویە و تەنیا ماددی بویە، لەوەختیگ بەڵگەناسەیل تاوانەیل دەس کردنە کارەیل خوەیان ئەرا دیاریکردن هوکارەیل فەرمی هیزگردن ئاگرەگە.
ئی رویداوە هاوکات بوی وەرد حاڵەتەیل ئەمنی و خزمەتگوزاری لە پایتەخت بەغدا، کە سەرچەوەیگ ئەمنی راگەیان، ئاگریگ گەورە چوار مۆلیدەی ئەهلی کە کارەبا ئەرا کۆمەڵەی نیشتەجیبوین "زوهوور" لە ناوچەی بەغدای جديده دابین کەێد سزیا، و بویە هوکار ئەوەگ ئاگر لە تانکەریگ گەورەی سزەمەنی "گاز" کە هن شوينەگە بوی هیزبگرێد، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی هەوڵەیل خوەیان خەسەو کردن ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە و نواگیری لە بڵاوبوینی ئەرا ناوچە نیشتەجیبوینەگە تا وەخت ئامادەکردن ئێ راپۆرتە.