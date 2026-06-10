‏هیزگردن ئاگر لە دەوروگەرد کۆلێژیگ لە کەرکوک و شوینیگ نەفتی لە بەسرە و مۆلیدەیل ئەهلی لە بەغدا

‏شەفەق نیوز - کەرکووک/ بەسرە/ بەغدا

‏سێ پارێزگای عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، هیزگردن ئاگرد جیاجیا وەخوەیان دین، کە دەور و بەر دامەزراوەیگ پەروەردەیی لە کەرکووک، بنکەیگ نەفتی لە بەسرە، و بڕیگ مۆلیدەی ئەهلی لە بەغدای پایتەخت گرد، و بی ئەوەگ زەرەد گیانی توومار بکریەێد.

‏لە پارێزگای کەرکووک، سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاگر لە ناوچەیل چوول ناو گۆرەپان کۆلێژ تەکنیکی باکوور هیزگردیە، و دیاری کرد، ئاگرەگە لە زەویەیل چووڵیگ کە پویش و پڵاش و رووەک وەرزی هاناوی لە دەوروگەرد کۆلێژەگە هیزگردیە، و بویە مدوو ئەوەگ دویکەڵ خەسیگ بەرزەو بوود.

‏سەرچەوەگە وتیش: تیمەیل وەرگری شارستانی هەر زوی وەدەم ئاگادارکردنەوەگە هاتنە و روی کردنە شوینەگە، و دەس کردن وە کار کپەوکردن و توەنستن ئاگرەگە کۆنتڕۆڵ بکەن و نەیلن ئەرا هۆڵەیل خوەنین و بەشەیل ئیداری بچوود، و دووپات کرد کە رویداوەگە هویچ زەخمیگ لە ناو خوەنەوارەیل و مامۆستایەیل نەیاشتیە و زەردەگە تەنیا پوبش و پڵاشەگە بویە.

‏لە باشوور وڵات، تیمەیل وەرگری شارستانی ئاگریگ تریش کپەوکردن کە لە ناو بنکەی نەفت بەرجسیە لە قەزای زوبێر لە پارێزگای بەسرە هیزەگرد.

‏پەیامنێر ئاژانسەگە لە سەرچەوەیگ ئەمنییەوە راگەیان، ئاگرەگە لە ناو کەرەفانەیل (ماڵەیل ئامادەکریایگ) سەر وە کۆمپانیا ئەمنی "ضفاف الخلیج" کە لە بنکە نەفتیەگە کار کەێد هیزگردیە، و دووپات کرد ئاگرەگە کۆنتڕۆڵ کریا و هویچ زەردیگ گیانی نەویە و تەنیا ماددی بویە، لەوەختیگ بەڵگەناسەیل تاوانەیل دەس کردنە کارەیل خوەیان ئەرا دیاریکردن هوکارەیل فەرمی هیزگردن ئاگرەگە.

‏ئی رویداوە هاوکات بوی وەرد حاڵەتەیل ئەمنی و خزمەتگوزاری لە پایتەخت بەغدا، کە سەرچەوەیگ ئەمنی راگەیان، ئاگریگ گەورە چوار مۆلیدەی ئەهلی کە کارەبا ئەرا کۆمەڵەی نیشتەجیبوین "زوهوور" لە ناوچەی بەغدای جديده دابین کەێد سزیا، و بویە هوکار ئەوەگ ئاگر لە تانکەریگ گەورەی سزەمەنی "گاز" کە هن شوينەگە بوی هیزبگرێد، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی هەوڵەیل خوەیان خەسەو کردن ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە و نواگیری لە بڵاوبوینی ئەرا ناوچە نیشتەجیبوینەگە تا وەخت ئامادەکردن ئێ راپۆرتە.

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