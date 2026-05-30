هیزیگ تایبەت وەرپرسیگ باڵای نەفتی وە توومەت گەندەڵی لە سەڵاحەدین دەسگیر کەێد

سەرچەوەیگ ئاگادار، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە هیزیگ ئەمنی تایبەت جینشین وەزیر نەغت ئەرا کاروبارەیل پاڵاوتن (وەڕێوەبەر گشتی کۆمپانیای پاڵاوگەیل باکوور و پاڵاوگەی بێجی) "عەدنان حەمەد حەموود" دەسگیر کردگە، وە توومەتەیل گەندەڵی.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئۆپراسیۆن دەسگیرکردنەگە لە ناوچەی "ئیسحاقی" لە پارێزگای سەڵاحەدین جیوەجی کریاس، و دۊای راگەیانن سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی زەیدی ئەرا جەنگ لەبان گەندەڵی و وهویردبینیکردن گریەبەسەیل حکومەتی هات.

ئاژانس شەفەق نیوز چەوی کەفتە پەیامیگ نهێنی و دەسوەجێ لە فەرماندەیی پولیس پارێزگای سەڵاحەدین کە دووپات لە جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆن دەسگیرکردنەگە و رەوانەکردن سەرەتاییەیل ئەرا ئاژانس وەزارەت ناوخۆ ئەرا کاروبار هەواڵگری و لێکۆڵینەوەیل فیدراڵی کەێد.

هەرلیوا، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وەپی نەکریا پەیوەندی وەگەرد وەزارەت نەفت عراقی بکەێد ئەرا ئاگاداربوین لە وردەکارییەیل ترەک لەباوەت دەسگیرکردنەگە.