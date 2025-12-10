‏هەردوگ خامەیل زیاتر لە 2% داوەزێد وەگەرد جیگیربوین نەفت لە جیهان

‏هەردوگ خامەیل زیاتر لە 2% داوەزێد وەگەرد جیگیربوین نەفت لە جیهان
2025-12-10T07:30:15+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ نرخ هەردوگ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ نەفت خام قورس بەسرە  1.62 دۆلار داەزیا وە رێژەی  2.69%‎‎ رەسیە58.60 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس   1.52 دۆلار و وە رێژەی  2.45% ‎داوەزی رەسیە 60.45 دۆلار.

‏نڕخ نەفت جیگیربوین وەخوەی دی لە دویای داوەزیان وە نزیەی 1% لە دانیشتن وەرین، رخداریەیل بان  رەدکردن ئاست پێشکەشکردن (عرض) لە داواکاری (طلب)دا بوین وە مدوویگ ئەرا سنووردارکردن قازانجەیل، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل لە چەوڕوانی پیشکەفتن گفتوگویەیل ئاشتی ناوەین روسیا و ئۆکرانیان.

‏ 

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon