‏هەردوگ خامەیل زیاتر لە 2% داوەزێد وەگەرد جیگیربوین نەفت لە جیهان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏ نرخ هەردوگ نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە، ئمڕوو چوارشەممە، داوەزیان وەخوەی دی وەگەرد جیگیربوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ نەفت خام قورس بەسرە 1.62 دۆلار داەزیا وە رێژەی 2.69%‎‎ رەسیە58.60 دۆلار، نرخ خام ناوڕاس 1.52 دۆلار و وە رێژەی 2.45% ‎داوەزی رەسیە 60.45 دۆلار.

‏نڕخ نەفت جیگیربوین وەخوەی دی لە دویای داوەزیان وە نزیەی 1% لە دانیشتن وەرین، رخداریەیل بان رەدکردن ئاست پێشکەشکردن (عرض) لە داواکاری (طلب)دا بوین وە مدوویگ ئەرا سنووردارکردن قازانجەیل، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل لە چەوڕوانی پیشکەفتن گفتوگویەیل ئاشتی ناوەین روسیا و ئۆکرانیان.

