هيزە ئەمنیەیل سەربازگەیگ باڵە چەکدارەیل لە بەغداد وەزوور چووڵ کەن

شەفەق نيوز - بەغداد

هیزە ئەمنیەیل، شەوەکی ئمڕوو شەممە، وە زوورکاری بارەگای فراوانیگ یەکیگ باڵە چەکدارەیل "سرايا الجهاد والبناء" لە باشوور بەغدای پایتەخت چووڵ کردن.

سەرچەوەیگ ئەمنی وەرپرس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: زەویەگە چوار دۆنەمە لەلایەن لیوای 17 لە حەشد شەعبی سەرەوە باڵ "سرايا الجهاد والبناء" لە 2014ەو وەکار هاواریاس.

دیاری کرد کە بڕیاریگ دادوەری و فەرمانەیل لایەنەیل باڵا دەرچگ وە چووڵکردن ئەو زەویە، وتیش: باڵە چەکدارەگە رازی نەویە چووڵی بخەێد، تا هیزە ئەمنیەیل ناچار بوین ناخڵەی ئەو بارەگا بیەن و وە زوورکاری دەریان بکەن.

ئەمریکا یە چەن مانگیگە وەشیوەی تیژیگ فشار خەێدە بان حکومەت عراق تا کۆتایی وە باڵە چەکدارەیل بارێد و کۆنتڕوڵ چەم دەیشت دەوڵەت بکەێد، و مەرجیگ گرد کە باڵە چەکدارەیل بەشداری لە حکومەت نوو نەکەن، وەتایبەت دویای وەرگردن شمارەی کورسەیل فرەیگ لە پەرلەمان.