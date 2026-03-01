‏هویچ پەلاماریگ وەبان جورف سەخەر نەدریاس.. وەخوارکەفتن مووشەکیگ "پەککەفتی" لە ئاواییگ دویرەدەس بابل

‏شەفەق نیوز- بابل

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، وە مدوو گیچەڵیگ تەکنیکی مووشەکیگ لە یەکیگ لە ئاوایەیل باشوور پارێزگای بابل وەخوارکەفتیە هویچ زەردیگ لەلی نەکەفتیە.

‏ ئەو وینەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز بڵاویکردیە بەشەیلیگ لە وەجیماگەیل مووشەک دەریخەێد، کە ناسنامەگەی نەناسریاگە.

‏لەهەمان وەخت، وەڕێوەبەر راگەیانن فەرماندەیی پۆلیس عەقید عەمار شمێری وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "لەیرا نەتیا دەنگ هەس لە ئاسمان پارێزگاگە ژنەفرێد، هویچ وە ئامانجگردن نوویگ لە سنوور ئیدارەی پارێزگاگە نییە، لەوەخت ئیرنگە.

