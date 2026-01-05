‏هویردەکاری تەرم چەم خاسە لە کەرکوک.. ماسیگریگ ژنیگ وە پەتوو پیچیاگ پەیاکەێد

شەفەق نيوز- کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا ئەو تەرمە لەناو بەنداو خاسە پەیاکریاس چووەو ئەرا ژنیگ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تەرمەگە وە بەتانی پیچەودریاس و قورسایی لەقەیەو بەسریاس، ئەرا نقومکردنی وەناو بەنداوەگە، وتیش ماسیگرەیل کە لەناو ناوچە بوینە پەیایکردنە و دەسوەجی هێزەیل ئەمنی لەلی خەوەردار کردنە.

‏وتیش، لایەنەیل ئەمنی رەسینە شوین رویداوەگە ئاخڵەیگ ئەمنی دان، تەرمەگە دراوردن ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا لە کەرکوک ئەرا ئەنجامدان وشکنینەیل پێویست و دیاریکردن ناسنامەی قوربانیەگە.

‏دیاریکرد، لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوەی فراوانیگ وازکردن ئەرا زانستن چۆنیەتی رویداوەگە و لایەنەیل دەس دیرن دووپاتکرد، لێکۆڵینەوە وەردەوامە، هەر زانیاری نوویگ وەردەس بوود رایگەینین.

‏

‏