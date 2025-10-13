‏هووشداری هاتوچو دەسوەجی.. نەوین ئاست نووڕستن هەڕەشە لە ریوبان دەێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو عراق، ئمڕوو دووشەممە، هووشداری گرنگیگ دا لەبان کاریگەربوین شمارەیگ پارێزگایەیل وڵات وە خوەڵوارین خەسیگ وەرد داوەزیان ئاست نووڕین ئاسۆیی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ داوا لە گشت رانندەیل و وەکارهاوەرەیل ریەیلە کرد پابەندبوون وە رینمایەیل هاتوچو ئەرا مقیەتیکردن بیوەییان، دووژاتکرد لەبان کەمکردن خێرایی و راندەگیکردن وە ئاگاداربوین، وەکارهاوردن گلۆپەیل نوای (گلۆپەیل نزم) وەبی روشنایی بەرز، و وەکارهاوردن گلۆپ تەم لە وەختەیل هەوەجە.

‏هەمیش مەودای پوڕیایگ لەناواین ماشینەیل بوود تا لە رویداەیل دویربوون، وسیان لە کنار جادە مەوقەی توان نوڕین نەداشتن و دەمداین نیشانەیل چەوەڕێکردن، دویربکەن لەنوای ماشین کەفتن و خێرایی بەرز مەوقەی کەشە خوەڵئاویەگە.

‏دووپاتکرد لە گرنگی بەسانن پەنجەرەی ماشین و وازکردن سیستەم هەوای ناوخوەیی ئەرا پاراستن تەندروسی، دیاریکرد "سەلامەتی گیان هاوڵاتیەیل ئەمانەتە، و پابەندبوین وە رێنەمایەیل هاتوچوی بەشدارە لە کەمکردن رویداوەیل و پاراستن گشتێ".

