گیچەڵیگ هونەری بوودە مدوو هیزگردن ئاگریگ لە وێستگەی کارەبای روتبە

شەفەق نیوز - ئەنبار

عیماد ریشاوی، قایمقام قەزای روتبە، رووژ شەممە، راگەیان کە گیچەڵیگ هونەری بۊسە مدوو هیزگردن ئاگریگ لە بەشەیلیگ لە وێستگەی کارەبای روتبە، کە یەیش بۊسە مدوو بڕیان کارەبا لە قەزاگە.

ریشاوی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە کادرە هونەرییەیل دەسوەجێ دەس کردنەسە کارەیل خاسەوکردن و کۆنترۆڵکردن گیچەڵەگە، و تۊنستن کارەیل چاکسازی لەناو وێستگەگە تەواو بکەن، و دیاری کرد کە تەقەلایل ئیسە لەبان هەماهەنگی وەگەرد لایەن ئوردنی خەسەو بۊنە ئەرا بەسانن کڕ کارەباییەگە و دووارە دەسکردن وە دابینکردن وزەی کارەبا ئەرا قەزاگە لە زۊترین وەخت.

زیای کرد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل وە شیوەیگ مەیدانی چەودیاری رەوشەگە کەن ئەرا مسۆگەرکردن جیگیربۊن سیستەم کارەبا و گلەوهاوردن کارەبا ئەرا هاوڵاتییەیل دەسوەجێ دۊای تەواوکردن رێکارەیل بەساننەگە وەگەرد لایەن ئوردنی.