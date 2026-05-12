هوشدارییگ لە ئەور و زریانەیل کە کاریگەری لبان فڕوکەوانی لە عراق دیرن

بەش مەزەنەی کەشوهەوا، رووژ سێشەممە، هووشدارییگ کەشوهەوای تایبەت وە فڕین شارستانی ئەرا بوار ئاسمانی عراق لە ناوچەی باکوور خوەرهەڵات دەرکرد.

هووشدارییەگە، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئاشکرا کرد کە ناوچەی باکوور خوەرهەڵات نشان دەێد ئەورەیل کەڵەکەبوی وارانی و زریانەیل تریشقە دەێد کە کاریگەری کەنە بان جویلەی فرۆکەوانی.

وتیش: ماوەی کاروەپیکردن ئی راپۆرتە لە سەعات حەفت و نیم شەوەکی تا سەعات یانزە و بیس خولەک شەوەکی وە وەخت عراق وەردەوام بوود.