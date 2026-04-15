هوشداری لە واران رفت و لافاو لە سەرەتای هەفتەی ئایندە لە عراق
شەفەق نیوز - بەغدا
روانگەی ژینگەیی "عراق ئەخزەر"، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان نزمەپەستانیگ لە دەریای ناوەڕاسەو تێد و کاریگەرییەگەی لە ئیوارەی پەنجشەممەی بانانەو دەس وەپێ کەێد هوشدارییش دا لە تێکچگن تون و تیژیگ کەشوهەوا لە بەشەیل فرەی وڵاتەگە لە نیمەی یەکەم هەفتەی ئایندە.
روانگەگە لە راپۆرتەگەی پشت بەساس وە مەزەنەیل وێستگە زانیارییەیل بەش زانستەیل کەشوهەوا لە کۆلێژ زانست زانکۆی موستەنسریە، دیاریکەێد ئێ نزمەپەستانە لە سەرەتاو کاریگەری لەبان ناوچەیل خوەرئاوا دانەێد و لەکەئەور و تریشقە، و لە رووژ شەممە 18ی نیسان روی لە پارێزگایل ناوڕاس و باکووری عراق کەێد.
وتیش؛ کە موسڵ و ناوچەیل باکوور خوەرئاوا واران فرە رفت و تریشقە وەخوەیانەو دوینن، و مەزەنە کرێد بەش بەغدای پایتەخت لە وارانەگە لە دوو قۆناغ بوود، یەکیگ شەوەکی و ئەوی تریش ئیوارەی رووژ شەممە.
وە رەدبوین وەخت، توندیی بارودۆخ کەشوهەواگە لە باکوور و خوەرئاوا زیاترەو بوو، و دەرفەت واران وارین لە بڕیگ ناوچەی باشووریش هەس.
راپۆرتەگە لە کۆتایی دووپاتکرد ئی دۆخە تا سێ رووژ بەردەوامە و فرەیگ پارێزگایل رێژەی ئاوەگەیان زیاترەو بوود هەر لەوەر یە هوشداری دریا وەو ناوچەیلە کە نزیک چەمەیل لە رخداری لافاو و هەڵسان تافاوەیل لەناکاو.