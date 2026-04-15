‏هوشداری لە واران رفت و لافاو لە سەرەتای هەفتەی ئایندە لە عراق

شەفەق نیوز - بەغدا

‏روانگەی ژینگەیی "عراق ئەخزەر"، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان نزمەپەستانیگ لە دەریای ناوەڕاسەو تێد و کاریگەرییەگەی لە ئیوارەی پەنجشەممەی بانانەو دەس وەپێ کەێد هوشدارییش دا لە تێکچگن تون و تیژیگ کەشوهەوا لە بەشەیل فرەی وڵاتەگە لە نیمەی یەکەم هەفتەی ئایندە.

‏روانگەگە لە راپۆرتەگەی پشت بەساس وە مەزەنەیل وێستگە زانیارییەیل بەش زانستەیل کەشوهەوا لە کۆلێژ زانست زانکۆی موستەنسریە، دیاریکەێد ئێ نزمەپەستانە لە سەرەتاو کاریگەری لەبان ناوچەیل خوەرئاوا دانەێد و لەکەئەور و تریشقە، و لە رووژ شەممە 18ی نیسان روی لە پارێزگایل ناوڕاس و باکووری عراق کەێد.

‏وتیش؛ کە موسڵ و ناوچەیل باکوور خوەرئاوا واران فرە رفت و تریشقە وەخوەیانەو دوینن، و مەزەنە کرێد بەش بەغدای پایتەخت لە وارانەگە لە دوو قۆناغ بوود، یەکیگ شەوەکی و ئەوی تریش ئیوارەی رووژ شەممە.

‏وە رەدبوین وەخت، توندیی بارودۆخ کەشوهەواگە لە باکوور و خوەرئاوا زیاترەو بوو، و دەرفەت واران وارین لە بڕیگ ناوچەی باشووریش هەس.

‏راپۆرتەگە لە کۆتایی دووپاتکرد ئی دۆخە تا سێ رووژ بەردەوامە و فرەیگ پارێزگایل رێژەی ئاوەگەیان زیاترەو بوود هەر لەوەر یە هوشداری دریا وەو ناوچەیلە کە نزیک چەمەیل لە رخداری لافاو و هەڵسان تافاوەیل لەناکاو.

‏

‏

‏

‏

‏