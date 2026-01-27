هوشداری لە ئەگەر شیواشیو کۆمەڵایەتی لە عراق لەوەر قەیران ئابووری

شەفەق نيوز- بەغداد

مەنار عوبەیدی پسپۆڕ ئابووری عراقی، ئمڕوو سێشەممە، هوشداری دا کە عراق دی لە رووژ ئاگادارکردن و مەزەنەکردن قەیران ئابووری نییە، وەلێ کەفتیەسە ناوڕاس خود زریانەگە، دووپاتیش کرد کە چارەسەری دویرانن کەل و خەڵەتیان وەختانە دی سوود نەیرێد، و کارەگە لەدەس دەرچگ.

عوبەیدی لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پرسیار گرنگ کی ئەوە نییە کە قەیران هەس؟، وەلێ ئەوەسە کە چە لە شوین گەردەلویل تیەێد؟ و چە لە شوین لافاو تیەێد؟، وتیش ئی تاقیکردن سەختە ئەوەسا ئاشکرای توانای عراق کەێد ئەرا وەپشتسەرنان کیچەڵەگەی، کە ئەگەر وەپی کریا مقیەتی یەکێتی و پەیوەندی کۆمەڵایەتی خوەی بکەێد، واتە خوەی لە سەختیەیل ئابووری و سیاسی وەهازترە، وەلێ شکست لە وەپشتسەرنان ئی دەورانە نوقڵانەی شیواشیو کۆمەڵایەتی رخداریگ و چەکیان پەیوەندی نیشتمانی دەێد، کە شایەت بڕەسێد ئەرا رەهەندەیل ئەمنی.

دیاری کرد کە راسیەگە نشان دەێد کە قەیرانەگە فرەترە لە توانای دامەزراوەیل فەرمی ئەرا چارەکردن، کە بویە وەرپرسایەتییگ هاوبەش کەفێدە گەردن گشت لایەنەیل کاریگەر لەناو کۆمەڵگا، و مدوو سەرەکیی نەمان بڕواییە ناوەین دەوڵەت و هاوڵاتی، کە ئەوە گەورەترین سەختیە لەڕوی ریڕەوی چاکسازی راسگانی.

وتیش: وەردەوامبوین لەی ریە وە خەرجکردن داهاتەیل ئیسە و بانان ئەرا وەدەسهاوردن تەڵ باریکیگ لە ئارامی نزیکە پایان، و وەردەوامی وەی شیوە رەسیە کۆتایی.

دووپاتیش کرد کە رییگ ئەرا دەرچگن لەی دویزەمە مەگەر وە وتن راسیەگە وە ئاشکرایی بوود، و لە وازکردن پرس بودجەیل گشتی دەسوەپی کەێد هەرلە یەکەمین بودجە لە ساڵ 2003 تا ئمڕوو، وەگەرد دووارە وازکردن گشت باوەتەیل گەندەڵی وەبی جیاوازی، و ئاشکراکردن شوین و مدووەیل خەرجکردنیان، و سزادان هەر کەسیگ کەموکوڵی یا خەمسەردی داشتگە.

وتیش: کەمەوکردن خەرجەیل پلەیل باڵا و جیاوازیەیل وەرپرسەیل، هەرچەن چارەسەری دارایی ریشەیی نییە، وەلێ گامیگ مۆڕاڵیە، دەسمیەتی لە گلەوداین بڕوایی دەێد.

عوبەیدی لە کۆتایی ئاگاداری کرد کە هەر تەقەلایگ خەڵەتانن جادە و باسکردن وەوە کە گوایە چاکسازی و خاسەوکردن راسگانی نیەخوازێد یا بویشێد توانا هەس شایستەیل لە مەوقەی خوەیان خەرج بکریەن، تەنیا گەورەکردن پفیلکەیگە کە تەقیانی کەفتیەسە دویا، دووپاتیش کرد کە هەر رووژیگ تەقێدەو، و دی وەخت نیەمینێد.