هوشدارییگ پەرلەمانی لە "کارساتيگ ژینگەیی" لە مەیسان زیاتر لە 150 هەزار کەس گرێدەو

شەفەق نیوز - بەغداد

زوحا سەدخان، خانمه پەرلەمانتار لە پارێزگای میسان (باشوور عراق)،

ئمڕوو سێشەممە، هوشداری دا لە کارساتیگ ژینگەیی و تەندروسی لە ئەنجام پیسبۊن ئاو چەم دیجلە لە پارێزگاگە، و داوای دەسوەردان حکوومی پەلە و وازکردن لێکۆڵینەوەیگ کرد لە مدووەیل وسانن پرۆژەی چارەسەرکردن ئاو.

سەدخان، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە لە باڵەخانەی ئەنجومەن نوێنەرەیل لە بەغداد سازی کرد، و پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەی بۊ، وت کە پیسەوبۊن ئاو چەم دیجلە لە پارێزگای مەیسان بۊە مدوو کارساتیگ ژینگەیی، و دیاری کرد کە زیاتر لە 150 هەزار کەس تویش پیسبۊن ئاو بۊنە، وەتایبەت لە قەزای مەیموونە و ناحیەی سەلام.

زیای کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار دەس کردنە وە لێکۆڵینەوە لەی باوەتە، وەلی چارەسەرەیل بنەڕەتی نەۊن، و دووپات کرد کە ریژەی پیسبۊن ئاو رەسیە 100%، و نموونه‌یلیگ لە ئاو ماڵان لەناو مالەیل نیشتەجیبۊن وەرگیریاس.

ئاشکرا کرد کە ئەو ئاوە کە رشێدە ناو چەمەگە ئاو ئاوەڕۆ و پاشماوەیلەس، و دیاری کرد کە نیشتەجیبویەیل ناوچەگە لە ساڵەیلیگ گوزەشتەو خوەینشاندان رێک خستنە، هەرلیوا شمارەیگ لە وەرپرسەیل سەردانی کردنە، وەلی بی رەسین ئەرا چارەسەرەیل.

وتیش کە ناوچەی چەم بتێرە بڵاوبۊن بیماریەیل وەخوەی دوینێد، لە ناویان گەڕی و بیماریەیل گورچگ و هەسیاری، و رەوشەگە وەسف کرد وە ئەوەگ نوێنەرایەتی قەیرانیگ ژینگەیی و تەندروسی کەێد لە قەزای مەیموونە.

دووپات کرد کە خەڵک ناوچەگە چارەسەرەیل پینەکردن نیەتون، بەڵکم چارەسەریگ بنەڕەتی خوازن، و دیاری کرد کە پرۆژەیگ هەس ئەرا چارەسەرکردن قەیران ئاو، وەلی تویش دەستدریژی و پشتگووشخستن بۊە و لە کار کەفتگە، و هیچ تیمیگ کارکەر یا کارەبایگ نییە ئەرا وەکارخستن سیستەم پاڵاوڕدن و چارەسەرکردن ئاو ئاوەڕۆ وەرجە رەسینی ئەرا چەمەگە.

سەدخان داوای دەسوەردان حکوومی زویوەزوی کرد، و وازکردن لێکۆڵینەوەیگ ئاشکرا لەو لایەنەیلە کە بۊنە مدوو وسانن پرۆژەگە لە دوو ناوچەی بتێرە و سەلام، و دابینکردن چاودیاری تەندروسی ئەرا هاووڵاتییەیل توشبۊ وە بیماریەیل پووس.

هەرلیوا، داوا لە وەزارەتەیل ژینگە و سەرچەوەیل ئاو و کشتوکاڵ کرد، وەگەرد کۆمسیۆن مافەیل مرۆڤ، ئەرا دەسوەردان زویوەزوی و قورتارکردن خەڵک ناوچەگە لە کارساتە ژینگەییەگە.

لە شەش تەموز/یۆلیۆی ئیسە، ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی راگەیان بەشیگ لە دانیشتنەگەی دیاری کردگە ئەرا باسکردن لە پیسبۊن ئاو هەردوگ چەم دیجلە و فورات، لە وەختیگ چەودیاریگ تایبەتمەن وە کاروبار ژینگە هوشداری دا لە بەرزەوبۊین توشبۊن وە پەککەفتن گورچگ وە ریژەی 6 هەزار لەسەد، وەگەرد زیایبۊن توشبۊن وە شێرپەنجە.