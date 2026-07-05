هاوردەیل ئەمریکا لە نەفت عراقی لە ماوەی هەفتەیگ ئەرا سفر داوەزێد

شەفەق نیوز - بەغدا/ واشنتۆن

ئمڕوو یەکشەممە، داتایەیل ئیدارەی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی نیشان دان، کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هیچ باریگ لە نەفت خاو عراقی لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە هاوردە نەکردگە.

وەپای ئەو داتایەیلە کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کردگە، دابینکردنەیل عراقی ئەرا بازاڕەیل ئەمریکی هەڵبەز و داوەزینیگ وەرچەو لە ماوەی هەفتەیل دۊایی توومار کردنە؛ کە رەسیە 43 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لەو هەفتە کە لە 29 ئایار / مایۆی گوزەشتە کووتایی هات، و دۊاتر بەرزەو بۊ ئەرا 107 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لەو هەفتە کە لە 5 حوزەیران / یۆنیۆ کووتایی هات، وەرجە ئەوەگ ئەرا سفر داوەزێد لەو هەفتە کە لە 12ی خود مانگ کووتایی هات. و هەناردەیل دووارە بەرزەو بۊن ئەرا 71 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لەو هەفتە کە لە 19 حوزەیران کووتایی هات، ئەرا ئەوەگ دووارە داوەزێد ئەرا سفر لەو هەفتە کە لە 26 حوزەیران کووتایی هات.

لەبان ئاست دابینکەرەیل ناودەوڵەتی، کەنەدا کەفتە سەرەتای لیست گەورەترین هەناردەکەرەیل نەفت خاو ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل وە بڕ 3 ملیۆن و 474 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، و لەشۊنی ڤەنزوێلا وە 611 هەزار بەرمیل هات، دۊاتر بەڕازیل وە 248 هەزار بەرمیل، و ئیکوادۆر وە 220 هەزار بەرمیل، و مەکسیک وە 172 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

خشتەیل ئەمریکی ئاشکرا کردن کە هاوردەیل لە کۆڵۆمبیاوە رەسیە 136 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، لە وەختیگ شانشین عەرەبی سعودیە لە پلەیگ دۊاتر هات وە 56 هەزار بەرمیل، و لەشۊنی لیبیا وە 32 هەزار بەرمیل لە رووژیگ هات، لە وەختیگ نێجیریا - وەجۊر عراق - هیچ هەناردەیگ نەفتی ئەرا ئەمریکا لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە توومار نەکرد.