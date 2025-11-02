‏هاتوچو گەرمیان.. ماشین بوودە مدوو گیان لەدەسداین مناڵیگ یەک ساڵان

‏هاتوچو گەرمیان.. ماشین بوودە مدوو گیان لەدەسداین مناڵیگ یەک ساڵان
2025-11-02T16:17:16+00:00

شەفەق نیوز ـ گەرمیان

‏وەڕێوەەرایەتی هاتوچو گەرمیان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە کویچەی   هەوار نوو لە قەزای کفری ماشینیگ لە جویر   پیکاب لە مناڵیگ دەێد و بوودە مدوو گیان لەدەسدانی.

‏ وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای نیمەڕووی ئمڕوو، لە کویچەی  هەوار نوو قەزای کفری ماشینیگ جویر  تۆیۆتا پیکاب لە منداڵیگ تەمەن یەک ساڵان داد و گیان لەدەسدا".

‏وتیش "رانندەی ماشینەگە وەپای مادەی  24ی هاتوچوی بەندکریاگە، وەلایەن تیم هاتوچوو لێکۆڵینەوە لە رووداوەگە دەسوەپیکردیە".

