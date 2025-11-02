هاتوچو گەرمیان.. ماشین بوودە مدوو گیان لەدەسداین مناڵیگ یەک ساڵان
شەفەق نیوز ـ گەرمیان
وەڕێوەەرایەتی هاتوچو گەرمیان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە کویچەی هەوار نوو لە قەزای کفری ماشینیگ لە جویر پیکاب لە مناڵیگ دەێد و بوودە مدوو گیان لەدەسدانی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای نیمەڕووی ئمڕوو، لە کویچەی هەوار نوو قەزای کفری ماشینیگ جویر تۆیۆتا پیکاب لە منداڵیگ تەمەن یەک ساڵان داد و گیان لەدەسدا".
وتیش "رانندەی ماشینەگە وەپای مادەی 24ی هاتوچوی بەندکریاگە، وەلایەن تیم هاتوچوو لێکۆڵینەوە لە رووداوەگە دەسوەپیکردیە".