‏هاتوچو گەرمیان.. ماشین بوودە مدوو گیان لەدەسداین مناڵیگ یەک ساڵان

شەفەق نیوز ـ گەرمیان

‏وەڕێوەەرایەتی هاتوچو گەرمیان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان لە کویچەی هەوار نوو لە قەزای کفری ماشینیگ لە جویر پیکاب لە مناڵیگ دەێد و بوودە مدوو گیان لەدەسدانی.

‏ وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "دویای نیمەڕووی ئمڕوو، لە کویچەی هەوار نوو قەزای کفری ماشینیگ جویر تۆیۆتا پیکاب لە منداڵیگ تەمەن یەک ساڵان داد و گیان لەدەسدا".

‏وتیش "رانندەی ماشینەگە وەپای مادەی 24ی هاتوچوی بەندکریاگە، وەلایەن تیم هاتوچوو لێکۆڵینەوە لە رووداوەگە دەسوەپیکردیە".

