ژنیگ هاناویان شوی خوەی کوشتگە.. وەسێدارەدان 6 تاوانبار لە زیندان حووت

شەفەق نيوز- زیقار

سەرچەوەیگ دادوەری، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە ئیدارەی زیندان حووت لە پارێزگای زیقار فەرمان وەسێدارەدان لەبان شەش تاوانبار جیوەجی کرد وە تاوانەیل تیرۆری و تاوانی ژنیگیش هاناویان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: جیوەجیکردن ئەو فەرمانەیلە دویای رەسین بڕیارەیل وەسێدارەدان ئەرا پلەی یەکجاری و واژووکردن سەرۆک کۆمار هات، وەگورەی چوارچیوەیل دەستووری و یاسایی.

سەرچەوەگە وتیش: لەناو ئەو کەسەیلە کە دریانە سێدارە، ژنیگ بویە لەبان تاوان کوشتن شویەگەی خوەی، وتیش: شویە کوشیایەگە لە کەسوکارەیل وەزیریگ بویە لە حکومەت عراق.