نەینەوا و نەجەف.. کوڕ و دویەتیگ لە نوای مەرگ

شەفق نيوز- نەینەوا/ نەجەف

مەفرەزەیل پولیس ئاوی لە نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، گەنجیگ رزگار کرد، وەختیگ تەقەلا دا خوەی بخەێدە ناو چەم دیجلە لە تەقەلای خوەیکوشتن نزیک پیەڵ پەنجەم لە شار موسڵ.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رویداوەگە لە ساعەت سێیەمی شەفەق بویە، هەناێ کوڕیگ لە تەمەن 24 ساڵان خوەی خستە ناو چەم، دیاری کرد کە مەلەوانەیل پولیس ئاوی وە بەلەمیان رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن وە زنی رزگاری بکەن، و تەندروسیی خاسە.

سەرچەوەگە وتیش: گەنجەگە دریا دەس بنکەی پولیس سەقافە ئەرا تەواوکردن ریکارەیل و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کریا.

لە نەجەف، سەرچەوەیگ ئەمنی خەوەردا کە دویەتیگ لەداڵگبوی ساڵ 2010 هاتیە وە دەوانچە خوەی بکوشێد وەلێ شکست هاورد.

سەرچەوەگە وتیش: هیزیگ ئەمنی رەسیە و دویەتەگە ئەرا خەسەخانە برد، و سەری زەخمدار سەختیگ بویە.

وتیش: دەسیگ لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کریا.