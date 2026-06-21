‏نەینەوا.. وەرگیری شارستانی کێڵگەی پەلەوەریگ لە زەرەد گەپیگ رزگارکرد

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا تیمەیل ئاگر کپەوکردن توەنستن ئاگریگ کپەوبکەن کە لە لەناو زەویگی کشاوەرزیگ هیزگردیە لە شار بەرتەلە خوەرهەڵات موسڵ، وەرجه ئەوەگ بڕەسێدە کێڵگە پەلەوەریگ لە ناوچەگە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئاگرەگە لە گژوگیا و زەویەیل کشاوەرزی دەورگرد حەوشەیگ گەورە کەڵەشێره‌یل لە بەرتلە هیزگردیە، و نزیک بوی بڕەسێدە "کارەسات، باوجی جواوداین خێرا لەلایەن پیاوەیل ئاگرکپەوکردن نەهیشت ئیە روی بدەێد".".

‏وتیش، "ناوەن وەرگری شارستانی بەرتلە، و وە پشتیوانی وەڕێوەبەرایەتی ئاوەڕۆ بەرتلە و فەرمانگەی ئاو بەعشیقە، توەنستنە کۆنترۆڵ تەواوی ئاگرەگە بکەن "، و دووپات کرد "کێڵگەی پەلەوەرەیل وەتەواوی رزگار کریا و نزیکەی 70 هەزار کەڵەشێر کە ناوی بوی بی زەرەد قورتاریانبوی و هویچ زەرەریگ توومار نەکریایە".

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