نەینەوا ومیسان.. کوشیان مەدەنیيگ وە جەنگ هووزانە و زەخمداری وە پەلامارداین چەکداری
شەفەق نیوز ـ نەینەوا / ميسان
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا خەوەردا لە مردن پیایگ وە مدوو زەخمداری سەختیگ کە مەوقەی مەرافەیگ هووزانە وەرجە دوو رووژ رویدا لە ناوچەی وادی حەجەر باشوور شار موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زەخمدارەگە دویەشەو شەممە لە خەستەخانەی گشتی موسڵ گیان لەدەسدا، وە مدوو کاریگەری زەخمداری سەخت کە لە مەوقەی مەرافەیگ هووزانە لەناوەین هووزەیل ئەلبو حەمد و عگێدات تویشهاتگە.
وتیش، لە ئەنجام رویداوەگە سێ کەس لە هەردوگلا تویش زەخمداری جوراوجویر هاتنە کە وە مدوویەو ئەرا خەستەخانە کلکریان، وەرجە ئەوەگ یەکیگیگیان وە مدوو زەخمداریەگە گیان لەدەس بەێد.
هەمیش مەدەنیگ تویش زەخمداری سەختیگ بویە وە پەلامارداین چەکداری لە ناوچەی ندا لەپارێزگای میسان.
سەرچەوەگە وە ئاژانسەگە وت، زەخمدارەیل ئەرا خەستەخانە کلکریان تەقەلای رزگارکردن ژیانی دریا کە وە مدوو زەخمداری رەسوێدە رخداری، وتیش هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردن.