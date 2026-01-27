نەینەوا.. گەنجیگ لە پەخش زنی لەش خوەی ئاگر دەێد (ڤیدیۆ)

شەفەق نيوز- نەینەوا

گەنجیگ خەلک ناحیەی حەمام عەلیل لە باشوور موسڵ لە پارێزگای نەینەوا، لە پەخش زنی لەبان سۆشیال میدیا لەش خوەی ئاگردا، لە رویداویگ دڵتەزن و نیگەرانی و پرسیار لە چارەنویسی، وەگەرد زانیاریەیلیگ نا دڵنیایی لە شوین رویداوەگە.

وەچەودیەیل و تەماشاکەرەیل پەخشەگە وتن: شەو گەنجە سزەمەنییگ کردیەسە بان لەش خوەی ئیجا وەناکاوەو ئاگر خوەی داگە، سەرچەوەیلیگ وتنیش؛ شایەت رویداوەگە لە ناوچەیگ نادیارە، کە مەزەنە کریەێد لە هەرێم کوردستان بویە.

وەگورەی پارچەیل پەخشکردنەگە، کامیراگە تا گڕیگ دویای ئاگرەگە واز بویە، کە دەنگ هاواری تا یەک گلە یا دوو گلە تیەێد، ئمجا لە کامیراگە دویرەو کەفێد، و وەگەرد بڵویزەی ئاگرەگە دەو کەێد، دی دویای ئەوە دیاری نیەمینێد، و پەخشەگە وەردەوام بوود.

ئەو گەنجە لەناو پەخشەگە باس تەقەلایەیلیگ ئەرا دەسگیرکردنی کردیاد، کە وت: توانستیە لەلییان قورتار بوود، تا دووارە هاتە نوای کامیرا و خوەی سزان.

تا ئیسە لایەنەیل پەیوەندیدار کەفنە شوین رویداوەگە لەناو نادیارییگ لە چارونویس ئەو گەنجە، لە وەختیگ ئەو رویداوە کاردانەوەی کەورەیگ لەبان سۆشیال میدیا دروس کرد، وەگەرد داواکاری ئاشکراکردن و رەسین وە بندروسی و دڵنیابوین لە بیوەیی ئەو گەنجە.