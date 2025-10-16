‏نەینەوا.. کەسەیليگ نەناسریاي پەلامار نویسینگەی بەربژێریگ هەڵوژاردن دەن و تابلۆیەیلی ئاگر دەن

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏نویسینگەی راگەیانن ئەندام پەرلەمان محەما خەلیل بەربژێر هەڵوژاردن بانان عراق، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا بینای نویسینگەگە وەلایەن کۆمەڵیگ نەناسریاگ پەلاماردریاس، تابلۆیەیلی داوزاننە و ئاگر لەلی وەردانە.

‏نویسینگەگە ئمڕوو لە بەیانیگ وت، "کۆمەڵەیگ لە ئەندامەیل نەناسریایگ کە رووشنهویری داعشیانە هەڵگردنە هەڵسیانە وە سزانن بۆستەر و تابلۆیەیل هەڵوژادن تایوەت وە بەربژێر حیزب دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای نەینەوا، ئەندامپەرلەمان محەما خەلیل عەلی پاغا، لەناو حەشەی نویسنگەگە لە قەزای شەنگال".

‏وتیش "گشت باوەڕیگ وە هێزەیل ئەمنی گشتیەیلمان دیریمن لە قەزای شەنگال ئەرا ئاشکراکردن تاوانبارەیل و پلاندەرەیل ئێ کردەوە ترسنۆکانە، رویوەروی سزای دادپەروەرانەی دادگای عراقی کریەن".

‏ئێ رویداوە لە دویای رووژیگ تێد لە کوشیان ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا بەربژێر هەڵوژاردن بەرەی "السیادە" سەفا حەجازی و دوان یاوەری وە تەقینەوەیگ وەبان ماشینی لەری بۆمب لە قەزای تارمیە باکوور بەغدای پایتەخت.

