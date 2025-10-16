نەینەوا.. کەسەیليگ نەناسریاي پەلامار نویسینگەی بەربژێریگ هەڵوژاردن دەن و تابلۆیەیلی ئاگر دەن
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
نویسینگەی راگەیانن ئەندام پەرلەمان محەما خەلیل بەربژێر هەڵوژاردن بانان عراق، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا بینای نویسینگەگە وەلایەن کۆمەڵیگ نەناسریاگ پەلاماردریاس، تابلۆیەیلی داوزاننە و ئاگر لەلی وەردانە.
نویسینگەگە ئمڕوو لە بەیانیگ وت، "کۆمەڵەیگ لە ئەندامەیل نەناسریایگ کە رووشنهویری داعشیانە هەڵگردنە هەڵسیانە وە سزانن بۆستەر و تابلۆیەیل هەڵوژادن تایوەت وە بەربژێر حیزب دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای نەینەوا، ئەندامپەرلەمان محەما خەلیل عەلی پاغا، لەناو حەشەی نویسنگەگە لە قەزای شەنگال".
وتیش "گشت باوەڕیگ وە هێزەیل ئەمنی گشتیەیلمان دیریمن لە قەزای شەنگال ئەرا ئاشکراکردن تاوانبارەیل و پلاندەرەیل ئێ کردەوە ترسنۆکانە، رویوەروی سزای دادپەروەرانەی دادگای عراقی کریەن".
ئێ رویداوە لە دویای رووژیگ تێد لە کوشیان ئەندام ئەنجومەن پارێزگای بەغدا بەربژێر هەڵوژاردن بەرەی "السیادە" سەفا حەجازی و دوان یاوەری وە تەقینەوەیگ وەبان ماشینی لەری بۆمب لە قەزای تارمیە باکوور بەغدای پایتەخت.