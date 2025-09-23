نەینەوا.. زەخمداری 10 کەس لەناو وەردەوەردەیگ هووزانە و کوشیان گەنجیگ وە کارەبا

شفق نيوز- نەينەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە توومارکردن زەخمداری دە کەس لە ئەنجام وەردەوەردەی سەختیگ ناوەین دوو لایەن لە ناوچەی قەسر موتران ناوڕاس شار موسڵ.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ وەردەوەردەیگ لا نزیک دوکانەیل زینە لە ناوچەی قەسر موتران کەفتە ناوەین کەسیگ وەگەرد خاوەن دوکانیگ لەبان قەرز پویل، کە خاوەن دوکانەگە چشت وەپی نەیاس تا رەسیە جەنگ هووزانە.

وتیش: دوو هوز کردنەی جەنگ وە لویلەی ئاسن، و بویە مدوو زەخمداری دە کەس.

سەرچەوەگە وتیش: زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانە بریان، و هیزەیل ئەمنی ناوجی کردن و بڕیگ لەلییان گردن.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە خەوەردا لە مردن گەنجیگ وە بەڵاچەی کارەبا مەوقەی رەنگردن پایەیل کارەبای فشار بەرز لە گەڕەک تەئمیم لە شار موسڵ.

دیاری کرد کە گەنجیگ لە تەمەن 20 ساڵان نیمەڕوو ئمڕوو، لە ئەنجام تویشهاتنی وە بەڵاچەی کارەبا لە ناوچەی گەڕەک تەئمیم لە دیم چەپ شار موسڵ گیانی لەدەسدا.

دیاری کرد کە گەنجەگە کاسپکارە و رەنگ یەکیگ لە پایەیل کارەبای فشار بەرز کردیاد هەناێ تویش کارەباگردن هات، کە دەسوەجی گیانی لەدەسدا، هیزیگ ئەمنی رەسیە شوین رویداوەگە و تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا.