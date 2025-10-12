‏نەینەوا.. زەخمداری وە گولە مەوقەی پاکەوکردن چەک

شەفەق نیوزـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دوو پیای وە گولە زەخمداربوین، مەوقەی پاوکەوکردن چەکەیلیان، لە دوو رویداو جیاواز لە پارێزگاگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "خەستەخانەی سنونی پیای مەدەنیگ تەمەن 54 ساڵ وەرگرد کە مەوقەی پاککردن چەکەگەی لەناو ماڵ زەخمداربویە".

‏وتیش "وەپای قسەیل کەسوکارەگەی لە قەزای شەنگالن لە ناحیەی شومال کۆمەڵگەی خانسور".

‏لە رویداو ترەک سەرچەوەگەوت "خەستەخانەی سەلام لە موسڵ پیایگ 45 ساڵان وەرگردکە ئەندام ئەمنیە لە وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس حەدبا ـ بنکەی پۆلیس خەستەخانەی گشتی موسڵ، کە مەوقەی پاوکەوکردن چەکەگەی لەناو ماڵ لە کویچەی قودس زەخمداربویە".

‏وتیش : "هەردوگ زەخمدار ئەرا چارەسەر بریانە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی هەردوگ رویداواگە وازکریاس".

‏