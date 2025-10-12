نەینەوا.. زەخمداری وە گولە مەوقەی پاکەوکردن چەک
شەفەق نیوزـ نەینەوا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا دوو پیای وە گولە زەخمداربوین، مەوقەی پاوکەوکردن چەکەیلیان، لە دوو رویداو جیاواز لە پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "خەستەخانەی سنونی پیای مەدەنیگ تەمەن 54 ساڵ وەرگرد کە مەوقەی پاککردن چەکەگەی لەناو ماڵ زەخمداربویە".
وتیش "وەپای قسەیل کەسوکارەگەی لە قەزای شەنگالن لە ناحیەی شومال کۆمەڵگەی خانسور".
لە رویداو ترەک سەرچەوەگەوت "خەستەخانەی سەلام لە موسڵ پیایگ 45 ساڵان وەرگردکە ئەندام ئەمنیە لە وەڕێوەبەرایەتی پۆلیس حەدبا ـ بنکەی پۆلیس خەستەخانەی گشتی موسڵ، کە مەوقەی پاوکەوکردن چەکەگەی لەناو ماڵ لە کویچەی قودس زەخمداربویە".
وتیش : "هەردوگ زەخمدار ئەرا چارەسەر بریانە و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی هەردوگ رویداواگە وازکریاس".