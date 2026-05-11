‏نەینەوا.. زنجیرە رویداو خوەیکوشتن لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو رویداو خوەی هەڵواسین دوو تەقەلای خوەیکوشتا دوو دویەت لەری خواردن حەب لە رویداوە جیاوازەیل کە پارێزگاگە لە ماوەی 24 ساعەت گوەشتە وەخوەی دوینێد.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "یەکەم حالەت پیایگ توومارکریا لەی هەڵواسین خوەی خوەیکوشتیە لەناو ماڵ لە ناوچەی عەین عراق باشوور شار موسڵ، وەبی ئەوەگ تا ئیسە هووکاری دیار بوود" وتیش "دویەم رویداو چوودەو ئەرا ژنسگ مردگی و هەڵواسیاگی لەناو ماڵەگەی پەیاکریاس لە یەکیگ لە ئاوایەیل سەر وە ناحیەی گەیارە باشوور پارێزگاگەٓ".

‏دیاریکرد "دوو تەقەلای خوەیکوشتن دوو دویەت ترەک توومارکریا لەدوو رویداو جیا لای چەپ شار موسڵ، لەدویای خواردن بڕ گەپیگ حەپ" ئاشکرایکرد "دوو دویەتەگە ئەرا خەستەخانەی گشتی سەلام کلکریاس ، چارەسەر پێویست وەرگردنە و ئیرنگە بارودۆخیان جیگیرە".

