‏نەینەوا دەوام فەرمی سوو یەکشەممە پەک خست

‏پارێزگار نەینەوا، عەبدولقادر دەخیل، ئمڕوو شەممە، پەکخستن دەوام فەرمی ئەرا سوو یەکشەممە راگەیان.

‏دەخیل لە بەیاننامەیگ کول کە رەسیەسە دەس ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بڕیار دریا دەوام فەرمی سوو یەکشەممە 15 ئازار 2026 لە گشت فەرمانگەیل دەوڵەت پەک بخرێد، ئیەیش وە هووکار ئەو شەپوول وارانە وەرچەوە کە مەزەنە کریاگە لە موسڵ وەپای راپۆرت کەشناسی، و داوا لە هاووڵاتییەیل کرد ئاگادار بوون.

‏شەپۆل وارانیگ لە هەرێم کوردستان و پارێزگاگان دەورگردی دەس پێ کردگە، و وەپەێ مەزەنەیل کەشناسی وەیجویرە مینێدەو کە تا هەفتەیگ وەردەوام بوود.