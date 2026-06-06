نەینەوا.. دەسگیرکردن 3 ناخاڵە کە لە پەخشیگ راسەوخۆ سووکایەتی وە دەزگایەیل ئەمنی کردنە

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە دەزگای ئاسایش عراقی، سێ کوڕ ناخاڵە دەسگیر کردگە کە لە گرتەیگ ڤیدیۆیی لەڕی پەخشیگ راسەوخۆ دەرکەفتن و دەسەواژەیل سووکایەتی و نارەوشتی دژوە دەزگایەیل ئەمنی وەکار هاوردنە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل دەزگای ئاسایش نیشتمانی تۊنستن ناسنامەی سێ کوڕ ناخاڵە دیاری بکەن کە لە پەخشیگ راسەوخۆ لە ناوچەی موسڵ نوو لە دیم راس شارەگە دەرکەفتن، و دەسەواژەیل سووکایەتی و نارەوشتی وەکار هاوردنە، لەناویانیش دەسەواژەیل دەسدریژیکردن وەبان دەزگایەیل ئەمنی.

وتیش: هیزە تایبەتمەنەگە ئۆپەراسیۆنیگ ئەمنی جیوەجی کرد کە بویە هووکار دەسگیرکردنیان و جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی وەرانوەریان، و دیاری کرد کە لێکۆڵینەوە هێمان وەردەوامە ئەرا تەواوکردن رقکارە بنەڕەتییەیلە و رەوانەکردنیان ئەرا لایەنە تایبەتمەنەیل.