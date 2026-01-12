نەینەوا.. دەسگیرکردن کابرایگ خوەی وە ئەفسەر ناسانیە و رزگارکردن دویەتیگ لە خوەیکوشتن

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن کابرایگ خوەی وە ئەفسەر وە پلەی عەقید لە یەکیگ لە دەزگایەیل ئەمنی ناسانیە، لەناو بینای دیوان پارێزگاگە، دویای ئەوە کە هەڕەشەی بڕیگ لە فەرمانبەرەیل داگە و زوور لەلییان کردگە ریکارەیل یاساشکن ئەنجام بیەن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ لە دەزگای ئاسایش نیشتمانی ئەو کابرا لەناو دیوان پارێزگاکە دەسگیر کرد، دویای رەسین زانیاری لە چزدان ئەو توومەتبارە و هەڕەشەدان فەرمانبەرەیل وەرانوەر ئاسانکردن ریکارەیل نایاسایی.

وتیش: توومەتبارەگە وەشیوەی یاسایی گریا ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل یاسایی.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە خەوەردا کە بەش پولیس ئاوی لە فەرماندەیی پولیس نەینەوا، توانست دویەتیگ رزگار بکەێد کە هاتیە لەبان پیەڵ پەنجەم لە شار موسڵ خوەی بخەێدە خوارەو.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پولیس ئاوی رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن دویەتەگە لەناو چەم دیجلە دراردن و گیانی رزگار بکەن.

دیاری کرد کە لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە واز کردن، کە زانیاریەیل سەرەتایی نشان دەن کە لەوەر کێشەیل خیزانی بویە.