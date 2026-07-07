نەینەوا دوو تۊشبۊن نوو وە تەو خۊنوەربۊن لەناو مناڵەیل توومار کەێد

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەرداد لە توومارکردن دوو تۊشبۊن دووپاتکریاگ وە تەو خۊنوەربۊن ئەرا دوو مناڵ لە مووسڵ (ناوەند پارێزگاگە) و ناحیەی بەعشیقە، دۊای دەرکەفتن ئەنجام وەشکینە تاقیگەییەیل کە لە بەغدای پایتەختەو رەسینە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئەنجام وەشکینە تاقیگەییەیل کە لە تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی لە بەغداو رەسینە دووپات تۊشبۊن دوو مناڵ کردن، کە لە دۊەمین رووژ مانگ تەمموز ئیسە بریانەسە خەسەخانە چۊ دوو بیمار گومانلیکریاگ.

دیاری کرد کە بیمار یەکەم ئەرا مناڵیگ کوڕە کە تەمەنی 10 ساڵە لە دانیشتگەیل گەڕەک 17 تەمموز لە شار مووسڵ، لە وەختیگ بیمار دۊیەم ئەرا مناڵیگ دۊیەتە کە تەمەنی 10 ساڵە لە دانیشتگەیل ناحیەی بەعشیقە لە خوەرهەڵات مووسڵ.

سەرچەوەگە زیای کرد کە هەردوگ بیمارەگە بریانەسە خەسەخانەی شیفا ئەرا وەرگردن چارەسەر و چەودیاری پزیشکی وەپای پرۆتۆکۆڵ تەندروسی پەسەنکریاگ.

پارێزگای نەینەوا لە ماوەی هەفتەیل دۊایی شمارەیگ لە تۊشبۊنەیل جیاجیا وە تەو خۊنوەربۊن توومار کردگە، وەگەرد خەسەوبوین تیمەیل چەودیاری تەندروسی و ڤێتێرنەری ئەرا هەڵمەتەیلیان ئەرا چەودیاریکردن سەربڕین هەڕەمەکی و چەودیاریکردن ئاژەڵەیل لە قەزا و ناحیەیل، ئەرا سنووردارکردن لە بڵاوبۊن بیماریەگە.