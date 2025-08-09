نەینەوا.. خوەیکوشتن ژنیگ و پۆلیسیگ لەوەخت ئەرکەگەی کۆتایی وە ژیان خوەی وتیارێد

شەفەق نیوز/ سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو شەممە، خەوەردا هێزە ئەمنیەیل دوو حالەت خوەیکوشتن جیا لەماوەی بیس و چوار ساعەت وەرین لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە توومارکردن.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ژنیگ 19 ساڵن لەناو ماڵ خوەیان خوەی هەڵواسی لە کویچەی ئلکەرامە لە خوەرهەڵات موسل، وەپای قسەی کەسوکاری گیچەڵ دەروینی داشتیە، و پۆلیس لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردیە".

سەرچەوەگە وتیش لە رویداو دویەم لە ناحیەی نمرود باشوور خوەرهەڵات موسڵ، پۆلیس وە ئەو چەکەی وەپی دریاگە تەقە لەخوەی کەێد لەوەخت ئەرکەگەی لە بنکەی پۆلیس نەمرود، بویە مدوو دەسوەجی مردنی، تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا و لێکۆڵینەوە ئەرا رویداوگە وازکریا.