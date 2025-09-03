نەینەوا.. خوەیکوشتن دویەتیگ و زەخمداری دوو کەس وە جەنگیگ لەبان مناڵەیل

شەفەق نيوز- نەینەوا

سەرچەوەیگ ئەمنی لە نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن دویەتیگ گەنج وە سێدارە، و دوو کەسیش لە ئەنجام جەنگیان لەبان مناڵەیل زەخمدار بوین.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مەفرەزەیل دیم راس لە شار موسڵ ئاگاداری وەپییان رەسیە لەبان تەرم دویەتیگ لەناو ماڵەگەی لە گەڕەک رافدەین خوەرئاوای موسڵ.

وتیش: لێکۆڵینەوەی سەرتایی نشان دەێد کە دویەتەگە لەداڵگبوی ساڵ 2004، کۆتایی وە ژیان خوەی هاوردگە هەناێ خوەی وە پەتیگ و وەقەی پەنکەی قەواسەی ماڵەگەی داگەسە سێدارە، وتیش: هیمان مدووەیل رویداوەگە نادیارن، و هیچ پەیامیگ خوەیکوشتن پەیا نەکریاس.

وتیش: تەرمەگە ئەرا پزشک دادوەری بریا ئەرا رەسین وە بندروس رویداوەگە.

لە رویداویگ ترەک، سەرچەوەگە دیاری کرد کە وەردەوەردەیگ کەفتە ناوەین کەسەیلیگ لەبان مرافەی مناڵەیل لە ئاوای عریج سەروە ناحیەی حەمام عەلیل، رەسیە تەقەکردن، و بویە مدوو زەخمداری دوو کەس وە گولە.

سەرچەوەگە دووپاتیش کرد کە هیزەیل ئەمنی وەکوتپڕ رەسینە شوین رویداوەگە و توەنستن کۆنتڕوڵ جەنگەگە بکەن، و گشت لایەنەیلی دەسگیر بکەن، و زەخمدارەیل ئەرا خەسەخانەی گشتی موسڵ بریان.