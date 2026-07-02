‏نەینەوا تویشهاتن نوویگ وە تەو خوین وەربوین توومارکەێد

شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە چەسپیان تویشهاتن نوویگ وە تەو خوینوەربوین لە شار موسڵ، لەدویای رەسین ئەنجام وەشکینەیل تاقیگەیی ئەرێنی لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی نەینەوا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانەی ئبن سینای فێرکاری وەرجە چەن رووژیگ پیشوازی لە حالەتیگ گوماناویکرد ەرا هاوڵاتیگ تەمەن 39 ساڵ دانشگ ناوچەی "باب ئەلجەدی" لە موسڵ، دەسوەجی نمونە خوین لەلی وەرگیریاس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەدی لە بەغدا کلکریا و دووپات تویشهاتنی کریا.

‏وتیش؛ ئەنجامەیل وشکنینەیل تاقیگەیی ئمڕوو پەنجشەممە لە پایتەختەو رەسیە وە ئەرێنی، وە فەرمی تویشهاتنی دووپاتکەێد، دیاریکرد تویشبویەگە ئەرا خەستەخانەی شیفا تایوەت وە بیماری گوازراوەیل کلکریا ەرا وەرگردن کۆرس چارەسەری پشت وەپی بەسیاگ، لەناوەین رێکارەیل تەندروسی تونیگ ئەرا وەدویاچگن تەندروسی ئەو کەەو کەسەیل نزیک لەلی.

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