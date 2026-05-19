‏نەینەوا.. توومارکردن نوویگ تەوخوینوەربوین گەنجیگ لە گەیارە

2026-05-19T09:50:52+00:00

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوە

‏سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە تویشهاتن گەنجیگ وە تەوخوینوەربوین لە ناحیەی گەیارە باشوور شار موسڵ.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تویشبویەگە تەمەنی 27 ساڵە کاری کاسبە" وتیش "توشبویەگە لە بڕوار 15 ئایار خریاسە خەسەخانەی ئبن سینا لەدویای گومانکردن لە تویشهاتتنی وە بیماریەگە.

‏وتیش "کارمەنەیل تەندروسی نموونەیگ لە خوینەگەی کلکردنەس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی لە بەغدا، ئمڕوو ئەنجام وەشکینەیل رەسیەس دووپاتکەێد لە تویشهاتنی وە تەوخوینوەربوین".

‏دیاریکرد، "خەسەخانەگە رێکارەیل تەندروسی گردیەسەوەر وەگەرد پرۆتۆکۆلەیل پشت وەپی بەسیاگ".

