نەینەوا.. توومارکردن نوویگ تەوخوینوەربوین گەنجیگ لە گەیارە
شەفەق نیوز ـ نەینەوە
سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە تویشهاتن گەنجیگ وە تەوخوینوەربوین لە ناحیەی گەیارە باشوور شار موسڵ.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تویشبویەگە تەمەنی 27 ساڵە کاری کاسبە" وتیش "توشبویەگە لە بڕوار 15 ئایار خریاسە خەسەخانەی ئبن سینا لەدویای گومانکردن لە تویشهاتتنی وە بیماریەگە.
وتیش "کارمەنەیل تەندروسی نموونەیگ لە خوینەگەی کلکردنەس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی لە بەغدا، ئمڕوو ئەنجام وەشکینەیل رەسیەس دووپاتکەێد لە تویشهاتنی وە تەوخوینوەربوین".
دیاریکرد، "خەسەخانەگە رێکارەیل تەندروسی گردیەسەوەر وەگەرد پرۆتۆکۆلەیل پشت وەپی بەسیاگ".