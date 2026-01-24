ژنیگ لە بەغداد وە دەوانچە خوەی کوشێد
شەفەق نيوز- بەغداد
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە خوەیکوشتن ژنیگ وە گولە لە ناوچەی دۆرە باشوور بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ژنیگ وە دەوانچە تەقە لە خوەی کرد، کە تا ئیسە خاوەن دەوانچەگە نادیارە.
سەرچەوەگە دیاری کرد کە ژنەگە لەناو ماڵەگەی خوەی لە ناوچەی ئەبو دشیر لە دۆرە وە دەوانچە تەقە لە خوەی کردگە، و شویەگەی و براگەی ئەرا خەسەخانە بردنەی، و براگەی دەسگیر کریا، دویای وایین شویەگەی ئەرا شوین نادیاریگ، دیاری کرد کە پسپۆڕ بەڵگەیل تاوانی فەرمان وازکردن لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە دا.