نەفت عراق لە دەیشت بازاڕ وزەی ئەمریکییە ئەرا پەنجەمین هەفتە لەبانیەک

شەفەق نیوز - واشنتۆن

زانیارییە دەرچگەیل لە وەڕێوەبەرایەتی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، رووژ دووشەممە، نیشان دان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هیچ هاوردەیگ لە نەفت خاو عراقی توومار نەکردگە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە، تا وساننەگە ئەرا پەنجەمین هەفتە لەبانیەک وەردەوام بوود.

زانیارییەیل ئاژانسەگە دیاری کردن کە عراق، کە رووژانە نزیکەی 71 هەزار بەرمیل دابین کردۊد ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل لەو هەفتە کە لە 19ی حوزەیران/ یۆنیۆی 2026 کووتایی هات، هیچ باریگ لە نەفت خاو نەخستیەسە ری لە هەفتەی دۊاترەو تا ئەو هەفتە کە لە 24 تەمموز / یۆلیۆ کووتایی هاتگە.

دیارنەوین نەفت خاو عراقی لە لیست دابینکەرەیل لە وەختیگ هات کە کەنەدا لە سەرەتای وڵاتەیل هەناردەکار نەفت ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل مەن، و کەفتە نوای ڤەنزوێلا و بەڕازیل و ئیکوادۆر و کۆڵۆمبیا و مەکسیک و نەیجیریا و لیبیا.

وسانن دابینکردنە عراقییەیل هاوەخت بۊ وەگەرد بەرزەوبۊن تونی بارگرژی لە بازاڕەیل وزەی جەهانی، لەبان بنەمای شیویان جۊلەی هامشوو ئاوی لە گەروو هورمز، کە یەکیگە لە گرنگترین رێڕەوە دەریاییەیل ئەرا بازرگانی نەفت، لەناو رخەیل لە کاریگەری هەر پەکخستنیگ دریژماوە لەبان هاتوچو نەفت خاو.