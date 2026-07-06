‏نەفت خام بەسرەی ناوڕاس، لە ماوەی یەک مانگ زیاتر لە ٨٪ داوەزیا

‏نەفت خام بەسرەی ناوڕاس، لە ماوەی یەک مانگ زیاتر لە ٨٪ داوەزیا
2026-07-06T09:13:16+00:00

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏داتایەیل نرخ نەفت، ئمڕوو دووشەممە، نشان دا  نەفت خام بەسرەی ناوڕاس، لە ماوەی مانگ گوزەشتە 8.28٪ داوەزیە، و نرخەگەی رەسیە 57.19 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏وەپای ئەو داتایەیلە ک ئاژانس شەفەق نیوز  دەسیکەفتیە، نەفت خام بڕ 5.17 دۆلار وەرانوەر ئاستەگەی مانگ گوزەشتە داوەزیە، چوینکە لە دەوروبەر 62.36 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ مامەڵە وەپەی کریا، و زەرەردەیلیان وەردەوامە و هاوکات وەگەرد داوەزیان نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی.

‏لە وەرانوەر، نەفت خام هێمان لەبان بنەمای ساڵانە 8.28٪ داوەزیە و بڕ 5.17 دۆلار لە دەس دایە، یەیش نشاندەر ئەوەسە  وەردەوامە لە داوەزیان وەرانوەر ئەو ئاستەیلە کە ساڵ گوزەشتە توومار کریاگە،  وەگەرد ئەو خاسەوبوینە کە لە چەن هەفتەی گوزەشتە وەخوەی دی.

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