‏نەفت خام بەسرە لە نیسان داوەزیا وەگەرد داوەزیان ئۆپێک

‏شەفەق نیوز- وەدویاچگن

‏راپۆرت مانگانەی کە لە رێکخریاگ وڵاتەیل هەناردەکار نەفت (ئۆپێک) ئەڕا ئی مانگ نیسانە، نیشان دا نرخ نەفت خام بەسرەی عراقی لە مانگ نیسان گوزەشتە داوەزیاگە، هاوکات وەگەرد داوەزیان ئۆپێک، لە ناو جویڵەیل جیاجیا لە بازارەیل جیهان نەفت.

‏وەپای داتایل ناو راپۆرتەگە، نەفت خام ناوڕاس بەسرە لە نیسان 2026 نزیکەی 108.39 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کرد، وە بەراورد وەگەرد 117.62 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ لە ئازار، داوەزیان مانگانەی رەسێدە 9.23 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏وەرانوەر ئی داوەزیانە، تێکڕای نرخ نەفت خام بەسرە لە سەرەتای ساڵ 2026ەو بەرزەو بویە ئەرا 89.12 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەرانوەر 74.07 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ لە هەمان وەخت لە ساڵ 2025، یەیش نیشانەی ئەوزەڵ و خاسەوبوین ساڵانە لە ئەدای نرخ نەفت خام عراقی دەێد.

‏لە هەمان چوارچمگ، ئۆپێک لە نیسان داوەزیا ئەرا 108.79 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، بەراورد وەگەرد 116.36 دۆلار لە ئازار، وەگەرد داوەزیانیگ رەسێدە 7.57 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

