‏نەفت خام بەسرە زیاتر لە 3٪ داوەزی.. بەڵام هێمان نرخەگەی لە بان 50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ مەن

شەفەق نیوز - بەغداد

‏ئمڕوو چوارشەممە، نرخ دوو جویر نەفت خامەگەی بەسرە زیاتر لە 3٪ داوەزی، ئەوەیش بویە هووکار ئەوەگ نەفت عراق لە چاو نەوت خاوم وڵاتەیل عەرەبی بەرهەمهاوەر نەفت، لە ریزبەن کەمترین نرخەیل بمینێدەوە، چوینکە نەفت خام قورس بەسرە نزیک بوی لە ئاست 50 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەختیگ نرخ فرەیگ لە خامەیل عەرەبی هێمان لە بان ئاست 70 دۆلارە.

‏وەپای ئامارەیل نرخ نەوت، نەفت خام قورس بەسرە داوەزی ئەرا 51.45 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە بڕ 2.05 دۆلار یا 3.83٪ داوەزیان وەخوەی دی، لە وەختیگ نەفت خام ناوڕاس بەسرە وە 53.55 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، کە بڕ 2.05 دۆلار یا 3.69٪ داوەزی.

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‏لە وەرانوەریا، نەفتی خام سووکی عەرەبی سعودی 85.28 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کریا، لە وەختیگ نەفت هەناردەی کوەیتی رەاسیە 94.84 دۆلار، و نەفت موربان ئیماراتی رەسیە 71.81 دۆلار، نەفت خام هشکایی قەتەری 75.81 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کریا، کە ئەوەیش جیاوازی نرخ گەورەیگ وەرد نەفت خام عراقی نیشان دەێد.

‏لە ئاس جیهانیش، نەفت خام برێنت داوەزی ئەرا 78.71 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە وەختیگ نەفت خام خوەرئاوای تەکساس ئەمریکی داوەزی ئەرا 75.71 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

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