نەفت خام بەسرە زیاتر لە ١٪ بەرزەو بوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی
شەفەق نیوز - بەغداد
نەفت خام بەسرەی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین دیاریگ توومار کرد لە مامەڵەیل ئمڕوو، هاوکات وەگەرد شەپول بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی.
نەفت خام بەسرە ناوڕاس 67 سەنت بەرزەو بوی و نرخەگەی رەسیە 60.76 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و بەرزەوبوینەگەی رەسیە 1.17٪، هەرچەن نەفت خام بەسرە قورسیش 67 سەنت بەرزەو بوی و رەسیە 57.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە زیادەو بوین 1.12٪.
لە بازاڕەیل جەهانی، گرێبەستەیل ئاییندەی نەفت خام برێنت 45 سەنت بەرزەو بوی، یا 0.63٪، و لە 72.44 دۆلار مامەڵەی وەی کریا، و نەفت خام تێکساس وەسیت ئەمریکی 38 سەنت بەرزەو بوی، یا 0.55٪، و رەسیە 68.93 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.
لەسەر ئاست هەرێمی، نەفت خام مربان ئیماراتی رەسیە 66.68 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 0.30٪، و نەفت عەرەبی سووک سعودی رەسیە 75.68 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە بەرزەوبوین 0.85٪، لە وەختیگ ئۆپێک رەسیە 77.37 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وەپای دویاین داتایەیل رەسمی کە دەرچگە.