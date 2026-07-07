‏نەفت خام بەسرە زیاتر لە ١٪ بەرزەو بوی وەگەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏نەفت خام بەسرەی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوین دیاریگ توومار کرد لە مامەڵەیل ئمڕوو، هاوکات وەگەرد شەپول بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازاڕەیل جەهانی.

‏نەفت خام بەسرە ناوڕاس 67 سەنت بەرزەو بوی و نرخەگەی رەسیە 60.76 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و بەرزەوبوینەگەی رەسیە 1.17٪، هەرچەن نەفت خام بەسرە قورسیش 67 سەنت بەرزەو بوی و رەسیە 57.86 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە زیادەو بوین 1.12٪.

‏لە بازاڕەیل جەهانی، گرێبەستەیل ئاییندەی نەفت خام برێنت 45 سەنت بەرزەو بوی، یا 0.63٪، و لە 72.44 دۆلار مامەڵەی وەی کریا، و نەفت خام تێکساس وەسیت ئەمریکی 38 سەنت بەرزەو بوی، یا 0.55٪، و رەسیە 68.93 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

‏لەسەر ئاست هەرێمی، نەفت خام مربان ئیماراتی رەسیە 66.68 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە رێژەی 0.30٪، و نەفت عەرەبی سووک سعودی رەسیە 75.68 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە بەرزەوبوین 0.85٪، لە وەختیگ ئۆپێک رەسیە 77.37 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وەپای دویاین داتایەیل رەسمی کە دەرچگە.