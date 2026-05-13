‏نەفت خام بەسرە داوەزیان وەرچەویگ توومار کرد لە ناو بانوخواردن تونیگ بازاڕەیل وزەی جیهانی

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏نەفت خام قورس و ناوڕاس بەسرە لە مامەڵەیل ئمڕوو چوارشەممەش، داوەزیان هاوکات وەگەرد نزمەوبوین نرخ نەفت جیهانی و گرێبەستەیل ئایندەی برنت و تەکساس، لە ناو بەردەوامی بانوخوارکردنی لە بازاڕەیل وزەی جیهانی.

‏نەفت خام قورس بەسرە نرخ 107.97 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ توومار کرد، کە وە بڕ 8.02 دۆلار و وە رێژەی 6.91% داوەزیان وە خوەی دی، لە هەمان وەخت نرخ نەفت خام ناوڕاس بەسرە رەسیە 110.07 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ وە هەمان بڕ داوەزیان 8.02 دۆلار یا 6.79% بوی.

‏لە ئاست جیهانی، گرێبەستەیل ئایندەی نەفت برنت وە بڕ 1.22 دۆلار یا 1.1% نزمەو بوی و رەسیە 106.55 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، و نەفت خام تەکساس ئەمریکیش وە بڕ 1.16 دۆلار یا 1.1% داوەزیا و نرخ 101.02 دۆلار توومار کرد.

‏ئی داوەزیانە دویای شەپۆلیگ لە بەرزەوبوین هات سێ رووژ وەردەوام بوی، لە وەختیگ وەبەرهێنەرەیل چەورێ رەوش وسانن شەڕ لە خوەرهەڵات ناوڕاسن، هاوکات وەگەرد ئامادەکاری دۆناڵد ترامپ سەرۆک ئەمریکا ئەرا سازکردن لوتکەیگ وەگەرد شی جین بینغ سەرۆک چین لە پەکین.

