نەفت بەسرە لەبان زەرد زیاتر لە 3% لەماوەی هەفتەگە بەسێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

نرخ نەفت خامەیل قورسبەسرە لەبان زەرد هەفتانەی زیاتر لە 3% بەسا.

خام قورس بەسرە لە کۆتا دانشتن دویەکەی 38 سەنت داوەزیا رەسیە 64.81 دۆلار، و زەرد هەفتانەی رەسیە 2.1 دۆلار وە رێژەی 3.14%

خام ناوڕاس بەسرەش لە دویا دانشتنی 38 سەنت داوەزیا رەسیە 70.11 دۆلار، زەرد هەفتانەی رەسیە، 2.11 دۆلار یا وە رێژەی 3.01 %‎.

هەر بەرمیگ نەفت خام برێنت وە ررێژەی 1.44 دۆلار کە کەێدە 2.15% داوەزیایە و وە 65 دۆلار و 55 سەنت مامەڵە وەپیکرێد، هاوکات نرخ بەرمیلیگ نەفت خام خوەرئاوای تەکساسی ئەمریکا 1.61 دۆلار و 2.54% داوەزیایە و وە 61 دۆلار و 87 سەنت مامەڵە وەپیکریاس.