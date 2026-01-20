نەفت بەسرە بەرزەوبوود وەگەرد بەرزەوبوین خام برێنت و خوەرئاوای تەکساس

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏نرخ خام بەسرە وە هەردووگ جویرەگەی قورس و ناوڕاس، ئمڕوو سێشەممە، بەرزەوبوی وەرد بەرزەوبوین نرخ نەفت لە بازارەیل جیهان.

‏نرخ خام قورس بەسرە 56 سەنت بەرزەوبوی کە یەکسانە وە 0.95%‎‎ رەسیە 59.44 دۆلار، خام ناوڕاس بەسرە 56 سەنت و رێژەی 0.91% بەرزەوبوی رەسیە 61.89 دۆلار..

‏نرخ نەفت بەرزەوبوی لەدویای خاسەوبوین داتای گەشەکردنەیل ئابووری چین کە مەزەنەیل رەدکرد گەشبینی لەبان داواکاری دروسکرد، لەهەمان وەخت چەودێریکردن بازاڕ و هەرەشەیل سەرۆک دۆناڵد ترەمپ وە زیایکردن گومرک ئەمریکا وەبان وڵاتەیل ئەوروپا.

